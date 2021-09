E sale e sale e salirà quest’ansia per il portiere del Napoli

In vista di Napoli-Juve. Meret è fuori, Ospina rientrerà ma c’è preoccupazione (per tutto). E la Gazzetta scrive di una possibilità Mirante

La Juve ha mezza squadra fuori per le Nazioni sudamericane, col rischio di non poter schierare a Napoli Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Bentancur e Danilo. Al Napoli, però, sta crescendo l’ansia per il portiere. Meret si è infortunato nella uscita che portò al gol di Pandev e per cui fu fischiato fallo dopo l’intervento del Var. C’è Ospina ma anche Ospina deve rientrare dal Sudamerica (potrebbe farlo con un volo privato con Cuadrado). L’altra sera Ospina ha preso una botta, è uscito zoppicante e dai commenti sembrava che non potesse giocare più a calcio.

Il Napoli ovviamente i portieri li ha. Marfella, proveniente dal Bari, e Idasiak che lo scorso anno ebbe qualche problema con Gattuso (strano) e quest’anno invece è osservato con attenzione da Spalletti. Contro la Juventus, nonostante l’ansia montante, giocherà Ospina. A meno di eventi sfortunati.

La Gazzetta scrive anche che De Laurentiis potrebbe ingaggiare Mirante. Sarebbe un ingaggio per una partita. Possibile ovviamente ma quasi una rarità nel mondo del calcio. Potrebbe accadere in caso di infortunio serio a Ospina (che al momento sta benissimo).