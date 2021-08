La Juventus rischia di giocare a Napoli senza Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Bentancur e Danilo

Non sarebbero a casa prima di venerdì notte nonostante un volo privato, sabato 11 si gioca Napoli-Juventus. Il Tas ha dato ragione ai giocatori

Come accade nelle guerre, l’unica che ha tenuto la posizione è stata l’Inghilterra. I calciatori che avrebbero dovuto giocare nelle Nazionali in Paesi che prevedono la quarantena al rientro, non partiranno. L’Italia si è arresa senza combattere, la Spagna ha lottato ma il Tas le ha dato torto. Scrive la Gazzetta che

Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Bentancur e Danilo si presenteranno chissà come a Napoli-Juve (sabato 11): con appena qualche ora di sonno e dopo un viaggio su un volo privato da Buenos Aires atterrato ventiquattr’ore prima.

Gli italiani non sarebbero a casa prima di venerdì notte. E il sabato si gioca.

La Gazzetta ricorda che il Tas ha dato ragione alla Fifa, “i giocatori devono essere rilasciati alle nazionali”.