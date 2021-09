È morto il papà di Agassi il “mostro” nella celebre autobiografia di Andre

A Novant’anni è morto Emanoul Aghasi il papà del tennista statunitense Agassi. Reso celebre dall’autobiografia del campione di tennis che in “Open” mise nero su bianco l’odio per i metodi da tiranno del papà che lo educò con l’intento di fabbricare un numero uno del tennis.

Scrive la Gazzetta:

«Da ragazzino ho odiato il tennis, vivevo nella paura di mio padre, che mi voleva campione a tutti i costi. Mi diceva: “Se colpisci 2.500 palle al giorno, ne colpirai 17.500 alla settimana e quasi un milione in un anno. Un bambino che colpisce un milione di palle all’anno sarà imbattibile”». E così è stato. (…) : grazie a quel mostro (…) Agassi jr è diventato il più grande ricevitore di sempre. Non muoveva gli occhi Andre, non aveva espressione quando disegnava angoli perfetti col rovescio. Tutto merito di quell’avversario meccanico. Un drago che per anni ha popolato gli incubi del campione di otto Slam. Alla fine Mike è riuscito a creare il “suo” campione perfetto, ma a quale prezzo? L’infelicità di un figlio, sfociata anche nella droga e nella depressione.