Costacurta: «Spalletti è un signor allenatore, il Napoli non subisce niente»

Complimenti negli studi Sky al termine di Udinese-Napoli 0-4. «Insigne sul primo gol ha fatto un movimento straordinario, il gol al 94% è merito suo»

A Sky – dove la partita si vede – hanno commentato a caldo Udinese-Napoli 0-4. Billy Costacurta è parso entusiasta. Ha annuito a tutti i complimenti fatti al Napoli: primo a punteggio pieno, quindi primato in classifica, e poi ha aggiunto: «Il Napoli non subisce niente. Non ha subito tiri in porta. Hanno un signor allenatore. Insigne sul primo gol ha fatto un movimento straordinario, il gol al 94% è merito suo, Osimhen ha aspettato, aspettato e poi alla fine ha dovuto metterla dentro per paura che il difensore potesse intervenire».

Costacurta era in gran forma, ha paragonato il gol di Osimhen a quello con cui Inzaghi tolse la rota a Tomasson in Champions, strappando un sorriso a Pippo Inzaghi livido per altri motivi.