CorSport: Napoli-Juve, tocca ad Ospina, il Napoli dovrà organizzare il rientro in Italia il giorno prima

Il colombiano è impegnato con la Nazionale: due partite in trasferta, oggi e domenica e giovedì il match con il Cile. Una corsa contro il tempo

Con l’infortunio di Alex Meret, per Napoli-Juventus, in porta, tra i pali azzurri, ci sarà Ospina. Il portiere colombiano, però, impegnato in Nazionale, tornerà a Napoli solo venerdì 10, alla vigilia del match. Ospina giocherà oggi con la Bolivia in trasferta, domenica con il Paraguay, sempre fuori casa e infine giovedì con il Cile a Baranquilla alle 18. Il Corriere dello Sport scrive:

“In prospettiva, insomma, è in agenda una vera e propria maratona e anzi una corsa a perdifiato. Il Napoli, infatti, dovrà organizzare un piano voli tale da garantirne il rientro in Italia venerdì 10 a poche ore dalla partita con la Juve in programma alle 18 di sabato 11 al Maradona”.