CorSport: Juve, dall’indagine Consob potrebbe arrivare solo un’ammenda

La Consob non entra nel merito dell’ordinamento calcistico e non vi sono ricadute sui trasferimenti, passati e futuri

Dall’indagine della Consob sulle operazioni di mercato effettuate dalla Juventus potrebbero derivare solo provvedimenti amministrativi, non sportivi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Da questa indagine potrebbero scaturire solo provvedimenti amministrativi per la Juventus, forse un’ammenda, ma non di più. Non vi sono conseguenze sportive, perché la Consob non entra nel merito dell’ordinamento calcistico e non vi sono ricadute sui trasferimenti, passati e futuri”.