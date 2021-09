Corsport: il turn over di Spalletti lascia fuori Anguissa. Torna Manolas, gioca Malcuit

Meret di nuovo tra i pali. Sarebbe Elmas a completare la mediana con Fabian e Zielinski. Confermati Mario Rui e Politano

Il turn over di Spalletti per Napoli-Spartak Mosca – in programma oggi alle 18.45 (Dazn e Sky) – coinvolgerà anche Anguissa che sarebbe alla prima assenza da quando è a Napoli. Così scrive il Corriere dello sport. In porta c’è da segnalare il ritorno di Meret dopo l’infortunio a Genova. A destra, scrive il Corsport, dovrebbe giocare Malcuit, a sinistra confermato Mario Rui e al centro della difesa ci sarebbe di nuovo Manolas al fianco di Koulibaly. Davanti, spazio al tridente Politano Insigne Osimhen con a centrocampo Fabian Zielinski ed Elmas. Sarebbe questo il turn over per la seconda partita di Europa League: la prima, ricordiamolo, è stata Leicester-Napoli 2-2 con doppietta di Osimhen.