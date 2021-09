Commisso spiega la scelta Dazn: «Sky doveva capire che non comandano loro»

Ieri il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto come ospite a 90° Minuto. In chiusura del suo intervento ha parlato anche di diritti tv.

«Sky deve imparare che non controlla lo sport in Italia, la competizione con Dazn fa bene a loro e al nostro calcio. Abbiamo chiuso il contratto più importante della Serie A in America e sono fiero di aver portato più soldi io di quanti non ne faccia la MLS».