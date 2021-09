Berrettini e Sinner agli ottavi US Open, la Gazzetta: “Quando conta la qualità di un campione”

“Quando conta. La qualità preclara di un campione. Crescere di livello nei momenti che possono incidere di più nel cuore della partita, lasciarsi guidare dalla lucidità del talento e indirizzare i punti decisivi dalla propria parte per il conto definitivo da presentare all’avversario. Copyright Berrettini. Oppure ritrovare la misura dei colpi, il cuore e la tenacia dopo aver giocato la miglior partita degli ultimi mesi per due set e mezzo, lasciarsela scappare dalle mani con la solita fretta e i soliti fantasmi, oltre alla consueta follia di Monfils, e poi riprenderla per annettersi i primi ottavi in carriera a New York dopo due eliminazioni al primo turno. Copyright Sinner”.