Anguissa è il miglior centrocampista della Serie A per dribbling e duelli difensivi

I dati sono riportati da TuttoMercatoWeb, che evidenzia il grande apporto che il centrocampista sta dando in entrambe le fasi di gioco

Frank Anguissa è la rivelazione di quest’avvio di stagione del Napoli, in modo indiscusso. Oltre che per le prestazioni in campo, anche i numeri confermano la bontà del suo rendimento in entrambe le fasi di gioco. Di seguito un estratto dell’analisi svolta dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com.

A oggi, comunque, Anguissa è il centrocampista che realizza più dribbling a partita (7,05 provati e 6,09 riusciti), nonché quello che con più azioni d’attacco di successo all’attivo (6,73). A completare il quadro, l’apporto difensivo. E anche lì non si scappa: pur non brillando a livello di intercetti (3,84 a partita, in trentanove hanno fatto meglio di lui) o azioni difensive (10,57 riuscite a gara, trentatré meglio), Anguissa è ancora il miglior centrocampista della Serie A per duelli difensivi: ne vince 8,33 a partita. Chi lo segue (Bennacer) ne conquista due in meno a partita in media: non è una differenza da poco.