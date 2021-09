Allegri: «La squadra crescerà grazie alle batoste prese. Ronaldo? Fa parte del passato, ha fatto una scelta»

È stata la gara che si aspettava?

Dopo Napoli-Juventus e la sconfitta al Maradona, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa.

“Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra nel primo tempo, nel secondo tempo loro hanno preso il sopravvento. A volte certi errori dei singoli li paghi, in questo momento paghiamo al minimo errore. Sotto l’aspetto tecnico potevamo far meglio, di fronte avevamo un bel Napoli. Non abbiamo ancora vinto, ma ora dobbiamo pensare alla gara di Champions e poi prepararci per la prossima in campionato”.