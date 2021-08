Virginia Raggi valuta una causa contro la Roma per lo stadio di Tor di Valle

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo cui i danni sarebbero stati già stimati in centinaia di milioni di euro

Il racconto della vicenda dello stadio di Tor di Valle si arricchisce di un nuovo capitolo, con il sindaco Virginia Raggi che valuta la possibilità di fare causa alla Roma, in virtù dei costi amministrativi sostenuti dal Comune per il progetto poi accantonata dalla nuova proprietà dei Friedkin.

I danni, secondo La Gazzetta dello Sport, sono stati quantificati in alcune centinaia di milioni di euro nelle peggiori ipotesi, ma è difficile che Raggi pretenda tutta la cifra. La Roma, in ogni caso, è pronta a fare una controquerela a tutti coloro che la porteranno in giudizio.