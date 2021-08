Repubblica: un divorzio con i panni sporchi messi in piazza da Mendes. CR7 ha già svuotato l’armadietto ma la Juventus continua a non avere offerte

Tra Ronaldo e la Juve è finita a pesci in faccia.

Come scrive Repubblica: “Adesso è davvero finita”.

Ma non si sa ancora bene come finirà. Di certo Ronaldo non vuole più rimanere.

“Ha già svuotato l’armadietto”.

Prosegue Repubblica:

La storia tra la Juventus e Cristiano Ronaldo si sta chiudendo nel modo peggiore: un divorzio con i panni sporchi messi in piazza dall’agente portoghese del campione. Rompere: questo era lo scopo del viaggio torinese di Jorge Mendes. (…) Solo che i termini della separazione sono ancora tutti da fissare. Perché la Juventus, a 4 giorni dalla fine del mercato, non ha offerte per il suo numero 7.

La Juventus a Mendes: scordatevi la rescissione, portateci un’offerta per Ronaldo

L’incontro nervoso tra Mendes e la Juventus che vuole 28 milioni per liberarlo.