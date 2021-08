Corsera: incontro nervoso tra Mendes e la Juventus. Il club vuole 28 milioni per Ronaldo

Non vuole mettere a bilancio una minsulvalenza. Per Kane il City aveva offerto 150 milioni di sterline, Ronaldo lo vuole gratis

La Juventus vuole 28 milioni per Ronaldo. Il Corriere della Sera sintetizza la questione in maniera effiace:

È bizzarro, semmai, che i soldi in ballo non siano tantissimi come i nomi degli attori lascerebbero supporre: il club dello sceicco Mansour, abituato a spendere cifre folli per chiunque (aveva offerto 150 milioni di sterline per Kane), vorrebbe il portoghese addirittura gratis.