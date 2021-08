Su Twitter la nuova maglia del Napoli

Disegnata Armani, col marchio EA7. Sarà indossata domenica sera contro il Venezia. È prodotta dal Calcio Napoli

L’account twitter del giornalista Stefano de Stefano pubblica una fotografia con quella che dovrebbe essere la nuova maglia del Napoli disegnata EA7. Una maglia tradizionale, cambia pochissimo rispetto alle precedenti. Resiste la scrita rossa del marchio pubblicitario Lete. È la prima maglia prodotta direttamente dal Calcio Napoli, disegnata da Armani. Gli azzurri la indosseranno per la prima volta domenica sera per l’esordio in campionato contro il Venezia.

Eccola! Molto simile all’anno scorso, a mio avviso sarebbe stato meglio il bianco al posto del blu, ma alla fine non c’è male. pic.twitter.com/NOwfxRznTE — stefano de stefano (@stefdest) August 18, 2021