Spalletti: «Petagna resta? Dipende da lui e dalle necessità della società»

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria conquistata a Genova

Sul gol annullato a Pandev

Ha giocato Insigne centravanti, l’ha solleticato in Nazionale?

«A me mi solletica lui vedendolo in allenamento perché è uno che sa ricoprire più ruoli. Lui tornava molto ad aiutare indietro, è chiaro però che poi manca un po’ avanti. L’intenzione è di lasciarlo nella zona calda. È chiaro che Ounas era chiamato a dover attaccare lo spazio quando lui si abbassava molto»

Insigne non sarà come Mertens con Sarri»

L’importanza di Petagna?

«Petagna ha quelle caratteristiche lì, è bello chiaro come calciatore. È una prima punta bravissima da chiusura d’azione dentro l’aria di rigore. È chiaro che ogni tanto gli si è preferito altri calciatori perché davanti ce ne sono tre. Poi si può fare qualcosa di diverso. Il timore è che lui non giocando si stufi un po’ e questo per me è una cosa che va chiarita con lui. Oggi prima della partita, visto che ci sono discorsi che lui possa andare via, quando glielo ho chiesto se giocava, lui ha risposto che lui avrebbe fatto quello che doveva fare e l’ha fatto»