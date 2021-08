Spalletti: «I tifosi vogliono vincere? Hanno ragione, anche noi vogliamo vincere»

Il tecnico del Napoli in conferenza: «Se qualcuno è più comodo a non essere osservato , o si sente comodo così, l’unico modo è non giocare nel Napoli»

Il campionato sta per ripartire e il Napoli si prepara ad affrontare il Venezia ala prima giornata, la novità importante è sicuramente il ritorno del pubblico allo stadio che può rappresentare l’arma in più per vincere. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’incontro il tecnico Luciano Spalletti ha parlato proprio di loro

«I tifosi vogliono vincere? Hanno ragione, anche noi vogliamo vincere. La loro presenza ci consentirà di guardare direttamente negli occhi la loro passione e poi di conseguenza ci chiederemo se stiamo facendo il massimo per onorarla». «Napoli non è una piazza come tutte le altre, dobbiamo avere la forza di poter sopportare gli occhi che sono tanti, migliaia di occhi al di là delle presenze. Abbiamo la pressione di quegli occhi che ci guarderanno sempre e noi dobbiamo essere al livello di quegli occhi. Se qualcuno è più comodo a non essere osservato , o si sente comodo così, l’unico modo è non giocare nel Napoli. Le responsabilità ce le vogliamo prendere tutte, tutti tutte».