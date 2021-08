Spalletti: «Conosco il Venezia, lo scorso anno a Empoli mi ha impressionato»

Non c’è alcun pericolo che il Napoli sottovaluti il match: «È una gara difficile, la squadra di Zanetti mi impressionò per il gioco e l’organizzazione tattica»

Luciano Spalletti conosce bene il Venezia. L’allenatore del Napoli ha utilizzato i due anni di pausa – era stipendiato dall’Inter – per aggiornarsi. E non si impara soltanto guardando le partite di Champions o delle squadre più forti. Il calcio è in evoluzione e in Italia ci sono tanti tecnici emergenti che si stanno mettendo in luce anche nelle serie inferiori. Uno di questi è senza dubbio Palo Zanetti, 38 anni, che alla prima stagione sulla panchina del Venezia ha conquistato la promozione in Serie A.

Lo scorso anno, Spalletti è spesso andato ad assistere ai match casalinghi dell’Empoli in Serie B ed è rimasto impressionato dal Venezia di Zanetti che tra andata e ritorno fece quattro punti contro i toscani che poi hanno chiuso il campionato al primo posto. A Empoli, nel girone di ritorno, finì 1-1.

“Domani ci attende una gara difficile. L’anno scorso ho visto Empoli-Venezia e i veneti già mi impressionarono per il gioco e per l’organizzazione tattica di Zanetti”.

Non. ci sarà nessun pericolo che il Napoli possa sottovalutare l’impegno di domani sera a Fuorigrotta.