Pochettino: “Mbappe’ è un nostro giocatore e continuerà a esserlo”

L’allenatore del Psg 𝗠𝗮𝘂𝗿𝗶𝗰𝗶𝗼𝗣𝗼𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼 ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro lo RC Strasburgo

Il tecnico parte subito parlando del nuovo acquisto Leo Messi

“Provo le stesse sensazioni nell’avere Messi con noi che stanno provando i nostri tifosi e tutto l’ambiente del Psg, c’è un’energia positiva, abbiamo sempre detto che tutti noi allenatori vogliamo i migliori in assoluto, avere problemi di abbondanza e poter scegliere tra giocatori eccellenti che aumentano il livello di competitività anche all’interno della squadra . Quello che voglio sottolineare e’ il lavoro eccellente della società per rendere possibile un’operazione di mercato di questo livello, la classe dimostrata dal punto di vista operativo e’ stata notevole, hanno fatto un lavoro di enorme qualità appena e’ diventata ufficiale la rottura tra il giocatore e il Barça. Siamo felici per l’arrivo di Leo, per quel che rappresenta ma soprattutto per il giocatore che e’, per me e’ bellissimo averlo in squadra, ma non e’ che senta una responsabilità maggiore rispetto a prima, e’ la stessa che ho sempre sentito di avere anche nei miei club precedenti”