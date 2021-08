Mancini: “Darei il Pallone d’Oro a Jorginho, ha vinto tutto e lo merita”

Il ct della Nazionale in conferenza: “Dispiace vedere i campioni andare via dalla Serie A ma ci sono giovani italiani che possono avere un grande futuro”

Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, ha parlato in conferenza stampa.

Abbiamo vinto gli Europei facendo felici noi stessi e 60 milioni di italiani, ne siamo orgogliosi. Ora vanno prese con attenzione queste sfide di qualificazione, ci sarà tempo per la fase finale. Bisogna giocare per divertire e divertirsi, il nostro è un gruppo affiatato.

Ci è dispiaciuto non chiamare Kean per gli Europei, deve giocare bene e comportarsi da professionista perché ha qualità. Donnarumma al Psg non sta giocando solo perché è arrivato un po’ in ritardo. Zaniolo e Pellegrini si sono ripresi dagli infortuni, è importante che stiano bene.

La Nazionale può essere un modello. I giocatori italiani hanno qualità enormi e bisogna dar loro possibilità. Chi è andato via e ha fatto benissimo in questi anni, sono giocatori che hanno fatto benissimo e presi da squadre estere economicamente più forti. Ma in Italia si sono riaffermati ed è chiaro che è un peccato perderli. Anche perché gli italiani possono imparare da questi calciatori. E’ un dispiacere vederli andar via, ma ci sono giocatori giovani italiani che possono avere grande futuro, sia nelle squadre che in Nazionale.

Vedendo le reazioni all’estero, durante e dopo l’Europeo, è un po’ cambiato il pensiero degli altri verso l’Italia che era considerata, nonostante i 4 Mondiali vinti, una squadra diversa. Noi siamo capaci di difendere meglio di tutte le altre nazionali, questo è fuori di ogni dubbio, ma una squadra forte deve saper difendere benissimo, tenere la palla e attaccare. E noi abbiamo racchiuso tutto questo. Inoltre, abbiamo giocato contro tutti con la stessa mentalità, poi è chiaro che ci sono tanti modi per vincere.

Pallone d’Oro a Jorginho? Penso di sì. Sta facendo bene da anni e quest’anno ha vinto tutto ciò che ha giocato, se lo merita. Insigne può fare il centravanti, l’ha fatto anche con noi durante qualche partita.