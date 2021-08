L’omaggio del Venezia su Twitter: Napoli è un posto meraviglioso

Due tweet per celebrare la nostra città e per ricordare che il calcio è uno sport e non una battaglia. Iniziativa lodevole, da imitare

Il Venezia torna in Serie A e si presenta in maniera decisamente insolita per il nostro campionato, per il clima che da sempre avvolge il nostro calcio. Due tweet in cui il club omaggia Napoli e la sua bellezza.

Napoli è un posto meraviglioso. È un piacere iniziare qui il nostro viaggio.

E poi addirittura un consiglio culturale, acquistare l’ultimo numero di Vogue Italia dedicato alla nostra città.

Il miglior modo per prepararsi alla sfida di domani sera alle 20.45. Il calcio è uno sport non è una battaglia.

Napoli è un posto meraviglioso. È un piacere iniziare qui il nostro viaggio.#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/USRh6o1IfX — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) August 21, 2021

Fortemente consigliato il nuovo numero di @vogue_italia su Napoli. Davvero stupendo. Qui delle foto fatte da Marco imperatore. pic.twitter.com/hMW6T6Eg0f — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) August 21, 2021