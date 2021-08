Locatelli per raccontare quanto è juventino mette la nonna in mezzo (VIDEO)

Ci tiene un sacco a calcare la mano sul “sogno juventino”, Manuel Locatelli. E così durante la presentazione ufficiale da giocatore bianconero, oltre ai tweet strappa-tifo (“il desiderio che esprimevo al soffio di ogni candelina“) mette letteralmente la nonna in mezzo. E racconta un episodio:

“Questo è sempre stato il sogno che avevo da bambino. Abbiamo una famiglia juventina, ed è una doppia emozione per me. In camera avevo i poster di Nedved, Del Piero e Buffon. Sono sempre stati i miei idoli. La Juve è sempre stata una priorità per me. Mia nonna è una juventina che più juventina non si può. Quando feci gol alla Juve mi disse ‘bravo per il gol ma era valido anche il gol di Pjanic…’. C’era stato un fuorigioco e l’avevano annullato… per farvi capire. Io al momento non è che c’ero rimasto benissimo. Ma a posteriori dico meno male che è andata a finire così”.