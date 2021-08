Lo sgarbo degli highlights di Serie A, su Rete4 sì ma su Sky no. Ferri: “Discriminatorio e autolesionista”

Per le azioni salienti si sono dovuti inventare un Qrcode che rimanda al sito. “Siamo l’unica emittente a cui non sono stati venduti…”

Nell’abituarsi gradualmente al nuovo assetto della visione della Serie A in tv, i molti abbonati di Sky avranno notato con un certo disappunto che a loro sono negati persino gli highlights delle partite. Con un effetto straniante: le azioni salienti si possono tranquillamente vedere persino su Rete4, ma su Sky no. Lì si sono dovuti inventare un Qrcode da inquadrare col telefonino per essere immediatamente trasportati agli highlights sul sito di Sky. Lì si possono vedere.

“Il diritto di cronaca non ce lo toglie nessuno – ha detto Federico Ferri, Direttore di Sky Sport alla presentazione della stagione sportiva – A mio parere la non concessione degli highlights, unica emittente a cui non sono stati venduti, è una cosa molto discriminatoria e un po’ autolesionista”.

“Non sarà un problema per gli abbonati ma una discriminazione come questa non è stata molto gradita. Andiamo avanti, qualcuno se ne accorgerà”.

Di fatto Sky può trasmettere gli highlights solo delle tre partite a giornata che trasmette in co-esclusiva: per le altre sette i gol possono andare solo all’interno dei telegiornali, per il diritto di cronaca.