La Pellegrini eletta nel Cio: «Mi batterò per la lotta al doping e il benessere mentale degli atleti»

Federica Pellegrini è stata eletta membro del Cio nella commissione atleti. La nuotatrice delinea subito gli obiettivi per cui si batterà nella sua nuova veste. Lotterà per combattere il doping e per favorire il benessere mentale degli atleti, portato sotto i riflettori, alle Olimpiadi, dal caso Simone Biles, e non solo. Sono state le olimpiadi dei mental coach e del coming out del disagio mentale, come abbiamo scritto qualche giorno fa.

«La lotta al doping è una delle battaglie più grandi che voglio portare avanti e poi il benessere mentale degli atleti da mettere nelle condizioni giuste nella preparazione olimpica: credo che gli atleti debbano avere un aiuto psicologico importante, le pressioni sono ancora maggiori. Noi atleti sappiamo cosa serve agli atleti».

Si dice molto soddisfatta delle votazioni, soprattutto per le percentuali dell’elezione.

«Sono contenta anche perché ci sono state le percentuali di votazione più alte di sempre. È una bella soddisfazione e un attestato di stima indipendentemente dai risultati sportivi».