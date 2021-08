Il Tas dà torto alla Liga, i club spagnoli devono far partire i nazionali sudamericani

Tebas si scaglia contro la decisione, parla di imbroglio, annuncia il rinvio di due partite della quarta giornata e denuncia l’ingerenza della Fifa

Il Tas, Tribunale dello sport, ha respinto il ricorso della Liga e ha obbligato la Liga a far partire i giocatori sudamericani per le loro Nazionali. E così la Liga ha chiesto di rinviare due partite della quarta giornata della Liga: Siviglia-Barcellona e Villarreal-Alavés. Resta così la Premier League – forte dell’appoggio del governo – a non ar partire i nazionali impegnati in Paesi che al rientro nel Regno Unito rendono obbligatoria la quarantena.

Il presidente della Liga Tebas, come spesso accade, ha commentato la sentenza con un tweet.

La resolución a la cautelar planteada por @LaLiga al TAS está en la línea habitual de este “tribunal”. Sin motivar, dictada por personas de dudosa imparcialidad y sospechosas de mamoneo.

Poco a poco saldrán datos de esta escabrosa situación.

Seguimos adelante. Necesitamos cambio. pic.twitter.com/WBSssLdJY2 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 29, 2021

Una sentenza che Tebas ha definito «in linea con le decisioni di questo “tribunale”. Senza motivazione, dettata da persone di dubbia imparzialità e sospettata di imbroglio. A poco a poco la verità emergerà da questa difficile situazione.

La Liga ritiene non conforme «alla legge nella forma e nella sostanza la decisione” del tribunale».

Per la Liga «la decisione della Fifa di modificare il calendario internazionale va oltre il problema causato in questa occasione, è una piena dichiarazione di intenzioni di intervenire nelle autonomie delle leghe nazionali palesando un evidente abuso di diritto».

La Lige ai ritrova così costretta a chiedere il rinvio di quelle due partite e modificare gli orari delle altre.

La Liga ha messo a disposizione dei club voli charter per il trasferimento dei giocatori interessati. Con la decisione della Fifa i giocatori si riuniranno ai loro club il venerdì dopo aver giocato le tre partite, e in molti di loro dovrebbero giocano il sabato o la domenica. È evidente che non sarebbero in grado di giocare in adeguate condizioni.

La Liga ricorda che questa situazione si ripresenterà il 9 ottobre.