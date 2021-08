La Juventus ricompra Kean per sostituire Cristiano Ronaldo con un’operazione alla Locatelli

La notizia è riportata da Sky Sport. L’attaccante ritorna a Torino, dove si è formato, con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto

La Juventus ha individuato il giocatore per sostituire Cristiano Ronaldo, trasferitosi ieri al Manchester United. I bianconeri hanno deciso di riportare Moise Kean a Torino, come riferito da Sky Sport, e domani sosterrà le visite mediche.

L’attaccante di proprietà dell’Everton arriva in prestito biennale con obbligo di riscatto, per un’operazione in totale da circa 20 milioni di euro. Modalità analoghe, dunque, a quelle che hanno portato all’acquisto di Manuel Locatelli.

In precedenza la Juve aveva sondato anche Mauro Icardi con la formula del prestito oneroso, ma il Paris Saint-Germain non è stato disposto a trattare una cessione temporanea.