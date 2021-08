Il papà di Djokovic attacca Wimbledon: «Non ci hanno permesso di assistere alle partite di Novak»

«Ci hanno imposto la quarantena di una settimana, non lo dimenticherò. Novak presto diventerà il miglior atleta della storia, non solo del tennis»

Il papà di Djokovic, Srdjan, ha accusato gli organizzatori di Wimbledon di non aver consentito loro di assistere al torneo senza un periodo di quarantena.

«Io e mia moglie volevamo andare a Wimbledon per vedere Novak, ma non ce l’hanno permesso. Quelle persone orribili non ci lasciavano andare a vedere nostro figlio perché dovevamo rispettare una quarantena di una settimana anche se c’erano 15mila o 16mila persone nello stadio che era pieno. Non lo dimenticherò mai».