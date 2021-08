Il City dimostra che non ha bisogno di Ronaldo: distrugge l’Arsenal 5-0 (Arteta resiste?)

Prosegue lo psicodramma dei Gunners, che perdono ancora e ne prendono 5 dal Manchester City senza tirare in porta. Rosso a Xhaka al 35’

City-Arsenal 5-0. Il Manchester City ha dimostrato, casomai ce ne fosse stato bisogno, che non ha bisogno di Cristiano Ronaldo. La squadra di Guardiola ha semplicemente travolto l’Arsenal del sempre più pericolante Arteta allievo di Pep peraltro. Cinque a zero e lo scolaro è stato rimandato a casa. Forse è giunto il momento di aprire una riflessione su questi allievi che avranno anche appreso la teoria ma sembrano decisamente poco a loro agio col calcio vero che resta sempre quello in cui bisogna buttare la palla in rete.

La squadra di Pep Guardiola sblocca la gara dopo pochi minuti con Gundogan, bravo a chiudere sul secondo palo un bel cross di Gabriel Jesus. Una disattenzione difensiva sugli sviluppi di un calcio di punizione spalanca le porte a Ferran Torres per il raddoppio al 12’. Il naufragio perfetto è servito già al 35’ quando Xhaka rimedia un rosso diretto per un’entrata molto pericolosa.

Prima dell’intervallo trova il gol anche Gabriel Jesus dopo la bella discesa di Grealish sulla sinistra. I Citizens non si fermano nemmeno con tre reti e un uomo di vantaggio: il piattone di Rodri da fuori area apre le danze nella ripresa, il colpo di grazia è ancora di Ferran Torres che nel finale firma il pokerissimo di testa. Le statistiche sono impietose: undici tiri nello specchio a zero, 81% possesso palla.