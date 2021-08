Gazzetta: il gol di Pandev annullato ingiustamente, Di Bello indotto in errore dal Var

Secondo la Gazzetta dello Sport il gol di Pandev era buono, l’arbitro Di Bello lo ha annullato ingiustamente, indotto in errore dal Var. Buksa è andato verso il pallone tenendolo sempre sott’occhio tranne che nell’ultimo secondo, non ha cercato volontariamente il portiere. Fabbri, scrive la rosea, è intervenuto a sproposito.

“L’episodio più discusso va in scena al 10’ della ripresa: palla lunga e alta in area, Meret esce nella traiettoria di Buksa che va verso il pallone (tenendolo sempre sott’occhio, tranne che nell’ultimo secondo) non cercando il portiere per evitare di danneggiarlo. Pandev segna, Di Bello vede e convalida, il Var Fabbri interviene a sproposito e il direttore di gara al monitor ci ripensa. Gol annullato ingiustamente, Di Bello è indotto in errore ma avrebbe dovuto confermare. Quattro gialli ma ne mancano due”.