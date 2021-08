Gazzetta: Conte voleva eliminare la pazzia dall’Inter, ma la pazzia è rientrata dalla finestra

Sulla Gazzetta dello Sport Sebastiano Vernazza scrive della pazza estate dell’Inter. Conte voleva eliminare la pazzia dal Dna del club, ma quella è rientrata dalla finestra.

Ma l’Inter ha una fortuna, quella di avere come amministratore delegato Beppe Marotta. E’ lui, scrive Vernazza, che comanda la resistenza nerazzurra.

“Nella sfortuna delle disgrazie economiche degli Zhang, sprezzanti del pericolo di legarsi a prestiti con tassi capestro, l’Inter ha goduto della buona sorte di esser gestita da uno dei migliori dirigenti di sempre. Beppe Marotta è l’argine alla deriva, la garanzia che l’emergenza sarà gestita e non subita. Ha sostituito Conte con Simone Inzaghi, un allenatore di gioco similare, per non stravolgere il quadro tattico. Ha sottratto Calahnoglu al Milan, a parametro zero. E una quota dei milioni ricavati dall’addio di Lukaku l’ha già investita in rattoppi funzionali e di qualità, Dumfries per Hakimi e Dzeko per Romelu cuore di Chelsea. L’estate della follia e della resistenza, specialità di casa Inter”.