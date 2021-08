Gasquet: «Che bello essere Berrettini oggi, senza Nadal Federer e Djokovic davanti per tutta la carriera»

“Che bello sarebbe essere giovani oggi, senza avere davanti quei tre per tutta la carriera”. E’ il momento della nostalgia per Richard Gasquet. Il talentuoso francese ammette di “essere invecchiato” e un po’ se la prende con i Big 3 – Federer, Nadal e Djokovic – che hanno ucciso i sogni di gloria di un paio di generazioni di tennisti. Il bello è che lo fa appena sconfitto al Masters 1000 di Cincinnati dall’ex Big 4, Andy Murray.

Gasquet – uno dei più bei rovesci del circuito – è stato semifinalista a Wimbledon e agli Us Open, ma non è mai andato oltre il numero 7 del mondo.

“La cosa che fa male è che sto anche invecchiando. Mi piacerebbe molto essere un giovane, avere 20 anni e il livello di gioco che possedevo quando ero in top 10 senza di loro! Eppure, quando c’ero io, loro non mancavano mai. Mi piacerebbe davvero essere come i giovani, come Matteo Berrettini, ragazzi di questo tipo che non hanno mai avuto i Big 3 davanti a loro per tutto il corso della carriera”.