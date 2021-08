C’è Rugani per il dopo Manolas

Manolas può partire. È chiaro. Ieri non ha giocato nell’amichevole contro il Pescara. E per il dopo Manolas si fa strada anche l’Idea Rugani. Lo scrive la Gazzetta e anche il Corsport che gli affianca il nome di Senesi e fa anche il punto sulla situazione economica di Manolas. Il Napoli chiede 18 milioni all’Olympiacos (ma si può trattare)

Al Napoli è arrivato nell’estate del 2019 alla «modica» cifra di 36 milioni di euro, come da clausola, ha un contratto da 4,2 annui sino al 2024, in pratica un costo di esercizio che oscilla tra i 24 e i 25 milioni lordi d’ingaggio: in una società soffocata – come gran parte – dalla crisi, impaurita dagli effetti che il Covid potrebbe ancora avere, rimuovere dal proprio bilancio una massa di danaro del genere rappresenterebbe ossigeno allo stato puro.