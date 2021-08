Aveva ragione Ronaldo. Il tema è: riuscirà Agnelli a distruggere la Juventus?

La Juve perde in casa con l’Empoli che ha ricordato l’Ajax di Ten Hag. Siamo quasi alla rivalutazione di Pirlo. L’azienda dovrebbe porsi il problema del manico

La Juventus perde in casa con l’Empoli. I 17.584 spettatori paganti dello Stadium fischiano sonoramente. L’Empoli di Andreazzoli ha ricordato l’Ajax di Ten Hag. È una squadra alla deriva. Così come lo è il management, a partire da Andrea Agnelli. Ha appena perduto Cristiano Ronaldo e lo ha sostituito con Kean. Sembra una barzelletta. La squadra ha un punto dopo due partite in Serie A contro Udinese ed Empoli. Siamo ai confini dello sfacelo. Siamo allo sprofondo Juventus.

Allegri: sembra sciagurata, nel senso di irresponsabile, la formazione iniziale. Senza un centravanti, con McKennie in campo e Morata in panchina. Forse, però, è una formazione che rivela l’idea che oggi Allegri ha della Juve. Si capisce dalla ripresa: con Morata in campo, non cambia granché. La Juve non crea nulla prima e non crea nulla dopo. La squadra non ha un gioco nemmeno a pagarlo. Fino a che c’era Chiesa in campo, si è vista qualche sgroppata. Dopodiché il nulla. Non tirano mai in porta. Siamo di fronte alla rivalutazione di Pirlo?

Cristiano Ronaldo: con i suoi bravi popcorn sta lì, non a guardare la Juve ovviamente ma ha dato mandato alla servitù di avvisarlo in caso di gol dell’Empoli.

Andrea Agnelli: forse è il caso che qualcuno in azienda si ponga il problema. In qualsiasi consesso industriale, il fallimento Cristiano Ronaldo sarebbe stato pagato con l’allontanamento e con un’onta a vita nell’ambiente. Nel capitalismo familistico, è operazione più complessa. Gli errori gravi cominciano a essere tanti: Ronaldo, Pirlo, la Superlega. Sembra essersi posto un obiettivo importante: affossare la Juventus e in questo momento ci sembra Tortu (juventino) nella retta finale della 4×100.

Luperto: aveva diritto a una serata da raccontare ai nipotini. Calciatore serio e scrupoloso.

Bonucci: in più occasioni espone il volto di chi non solo se l’è vista brutta ma anche di chi stenta a scorgere un orizzonte.

Mancuso: nel calcio è tutto molto semplice: se segni, hai sempre ragione.

Andreazzoli: il suo Empoli gioca bene e soprattutto vive una serata di gloria.