Tokyo 2020, tennis: eliminati Errani e Musetti, vanno avanti Fognini e Sonego

Lorenzo Musetti e Sara Errani eliminati al primo turno a Tokyo 2020. Musetti è stato battuto nel singolare maschile per 6-3 6-4 dall’australiano John Millman, il numero 44 al mondo.

Sara Errani è stata costretta ad arrendersi alla russa Anastasia Pavlyuchenkova con 6-0, 6-1. La russa, tra l’altro, era reduce da un colpo di calore durante il secondo set.

Vincono invece Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Fognini ha sconfitto Yuichi Sugita per 6-4 6-3 in un’ora e 48 minuti. Sonego ha vinto in rimonta, dopo tre ore e sette minuti, su Taro Daniel per 4-6 7-6 (6) 7-6 (3).