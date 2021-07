Téléfoot: “Neymar e altri giocatori del Psg sorpresi per l’acquisto di Donnarumma”

Non andrà in prestito, si giocherà il posto da titolare con Keylor Navas. Il Psg non ha voluto perdere un portiere del suo livello giunto a fine contratto col Milan

L’ingaggio di Donnarumma da parte del Psg continua a far discutere in Francia. Ne scrive su Twitter il giornalista di Téléfoot Julien Maynard.

Gianluigi Donnarumma si unirà al Psg dopo l’Europeo. Non andrà in prestito nonostante fosse l’opzione inizialmente prevista dal club. Non è stabilita alcuna gerarchia con Keylor Navas. Diversi giocatori tra cui Neymar sono stati sorpresi dall’annuncio dell’arrivo di Donnarumma, ma il Psg non ha voluto perdere un portiere così promettente giunto a fine contratto con il Milan (e quindi a zero).