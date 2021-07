Sacchi: Insigne potrebbe essere un campione, non sempre è disposto a dare tutto

Sulla Gazzetta definisce fenomeni Donnarumma e Jorginho. Il rigore c’era: “una ingenuità del bravo Di Lorenzo”. Ora tenere i piedi per terra

Sacchi e Insigne. È istruttivo leggere la rubrica dedicata agli Europei e firmata da Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello sport. Istruttivo perché il calcio viene considerato uno sport, uno sport di squadra e la narrazione è mondata dalle osservazione grossolane e faziose che da sempre, da noi, avvelenano il calcio. Non ci sono ton i trionfalistici. Complimenti sinceri all’Italia di Mancini, l’invito a rimanere con i piedi per terra e continuare a giocare da squadra. Per lui l’Italia ha due fenomeni: Jorginho e Donnarumma.

Di Insigne dice:

non sempre disposto a dare tutto, potrebbe essere un grande campione.

Del rigore provocato da Di Lorenzo:

Andare al riposo con due gol di vantaggio sarebbe stato assai importante. Purtroppo una ingenuità del bravo Di Lorenzo, con conseguente fallo sul giovane e velocissimo Doku, ha permesso ai belgi in modo insperato di ritornare in partita.

Di Jorginho scrive di “straordinaria sagacia tattica del fenomenale Jorginho”.

Ora sarà fondamentale tenere i piedi per terra, non credersi invincibili, ma puntare sul proprio gioco come il miglior antidoto per fermare l’avversario e il miglior propellente per migliorare il singolo e le possibilità di successo.