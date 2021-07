Il Guardian: Insigne è come Robben. Anche se è prevedibile, i difensori non gli stanno dietro

“Se avessimo bisogno di un momento per riassumere la trasformazione dell’Italia degli ultimi 4 anni, arriverebbe al 44′ all’Allianz Arena. Il gol di Lorenzo Insigne è stato una cosa di bellezza, tagliando da sinistra e facendo girare il pallone dal limite dell’area nell’angolo lontano della rete con una tale precisione che Courtois non ha avuto scampo”. Inizia così l’articolo con cui il Guardian esalta la Nazionale Italiana partendo dal suo numero 10, Lorenzo Insigne.

Il capitano del Napoli è stato autore di un gol meraviglioso e decisivo, con cui l’Italia ha eliminato il Belgio.

È un distillato di Insigne, un gol che ha segnato innumerevoli volte negli anni. Si potrebbe dire che è troppo prevedibile, ma come Arjen Robben nel suo apice, Insigne ha imparato che non importa se i difensori sanno che danza stai per ballare se non stanno dietro ai tuoi passi.

Sconfiggere la squadra che è stata al top del ranking Fifa per tre anni dovrebbe acquietare un po’ di critiche. Farlo con un gol spettacolare di un giocatore la cui esclusione (il riferimento è a Italia-Svezia che ci costò la qualificazione mondiale con Ventura, ndr) è stata il simbolo di uno dei momenti più bui della storia calcistica dell’Italia ha già dato al resto del Paese un’altra ragione per credere che questo possa essere davvero il loro anno.