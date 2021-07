Rashford: «Uso gli sponsor per beneficenza, sono solo un calciatore famoso che fa la cosa giusta»

Marcus Rashford è un calciatore un po’ così. E’ giovanissimo, è un campione, è una star. Ed è impegnato nel sociale, in una maniera molto “politica”. L’anno scorso, in piena pandemia, si lanciò in una battaglia molto personale per il reintegro dei buoni pasti a scuola che il governo inglese voleva tagliare. Proprio lui che da piccolo mangiava una sola volta al giorno, nonostante gli sforzi della madre. E’ un modello straniante, Marcus Rashford. Mentre i suoi colleghi si fanno notare per i lussi sfrenati, le feste e diventano grandi aziende, lui sfrutta la popolarità – e i soldi che ne derivano – per altri scopi.

Rashford ha dovuto chiarire il punto su Twitter, quando ha appreso che The Spectator, un magazine inglese di sinistra molto rispettato, sta per pubblicare un articolo nel quale suggerisce che lui abbia “beneficiato commercialmente” dalla sua campagna sociale.

Just heard @spectator are planning to run a story on me tomorrow about how I have benefitted commercially in the last 18 months…To clarify, I don’t need to partner with brands. I partner because I want to progress the work I do off the pitch and…(1)

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) July 20, 2021