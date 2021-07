Petagna: “Napoli-Verona è una pagina amara per tutti, ci dispiace”

Dopo la prima amichevole stagionale del Napoli, vinta 12-0 contro i dilettanti del Bassa Anaunia, Andrea Petagna ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Le domande partono dalla fine della stagione precedente, il pareggio amaro col Verona che è costato agli azzurri l’esclusione dalla prossima Champions League.

Ci ho pensato tante volte a quel colpo di testa uscito di poco, sarebbe stato quasi un sogno. È una pagina amara per noi e per i tifosi, ci dispiace ma ora dobbiamo ripartire con entusiasmo e con un nuovo allenatore per fare bene e centrare l’obiettivo a tutti i costi.

Per un attaccante è sempre importante segnare, in queste amichevoli però serve di più trovare la condizione. Non giocavo da sei mesi, l’importante è fare gol decisivi, devo lavorare tanto per farmi trovare pronto.

Spalletti? Un onore essere allenati da lui, sono molto contento e c’è tanto da imparare, gli attaccanti sotto la sua guida hanno sempre fatto grandi cose. C’è tanto da lavorare, mi farò trovare pronto quando mi chiamerà in causa.

Io alle spalle della punta? Penso di avere le caratteristiche per giocare anche con Osimhen, sono portato a venire incontro per far giocare la squadra mentre lui attacca di più la profondità. Poi dove giocherò lo deciderà l’allenatore.

Il mio obiettivo è arrivare in doppia cifra, cercherò di sfruttare tutte le occasioni e poi vedremo, l’importante comunque è centrare l’obiettivo di squadra. Sono convinto che quest’estate faremo festeggiare i nostri tifosi.