“Odio Mancini, tatticamente non è bravo. In Inghilterra ha vinto per i giocatori”

Wayne Bridge, ex calciatore del Manchester City, ha rivolto parole dure nei confronti di Roberto Mancini durante la trasmissione The Big Stage su Bettingexperience.

Mi ha fatto davvero male perché odio Mancini, tutti sanno che non provo amore per lui. Non direi che è il peggiore che io abbia mai avuto, ma tatticamente non è poi così bravo. Ma quello che ha fatto è stato grande ed è una cosa che mi costa dire. La mia famiglia non era solamente contenta perché stava vincendo l’Inghilterra, ma anche perché Mancini stava perdendo, quindi è stata una cosa ancora peggiore. Non l’ho mai capito come allenatore. Al Manchester City ha vinto la Premier League, quindi i tifosi lo adorano, ma se guardate ai calciatori e alla squadra che aveva, l’ha vinta grazie a loro, non perché è un buon tecnico.

Ho avuto problemi con lui, abbiamo lavorato assieme per alcuni mesi, siamo andati d’accordo ma gli allenamenti non mi piacevano per niente. Facevamo tattica contro delle sagome e come terzino ti diceva ‘la devi passare a lui o a lui, se la passi di qua corri di là, se la passi di qua corri di là’. Ti dava due opzioni e ti faceva allenare contro delle sagome e questo non è calcio. Bellamy ha provato a chiedere qualcosa, tipo ‘che succede se in partita qualcuno fa questo’ e Mancini gli ha risposto ‘zitto’, l’ha mandato a casa e non lo ha fatto tornare agli allenamenti. Ed è una cosa che da un allenatore non capisco.