Nel Lazio crescono i contagi: “Pagheremo i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia”

L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato: “Abituiamoci all’idea che i casi aumenteranno in relazione alla straordinaria vittoria dell’Italia”

I numeri relativi ai contagi per coronavirus sono in aumento nel Lazio, in particolare a Roma. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 353 nuovi casi, con un aumento di 145 positivi. L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ha rilasciato alcune dichiarazioni su questa situazione, riportate dal Corriere dello Sport.

Ci dobbiamo abituare all’idea che probabilmente nelle prossime settimane avremo un aumento dei casi e avremo anche delle reazioni ai grandi festeggiamenti della straordinaria vittoria dell’Italia calcistica, che probabilmente pagheremo.

Nel frattempo, un focolaio è stato individuato nel quartiere di Monteverde, in un pub, in occasione di Italia–Belgio, dove si sono contagiati 16 ragazzi. Dopo due settimane i casi confermati sono saliti addirittura a 73, tra cui anche molti minorenni.