Mourinho: “So che al 100% un rigorista dell’Inghilterra si è rifiutato. Saka non può avere sulle spalle il destino di un Paese”

Il commento dell’allenatore portoghese: “Dov’erano Sterling, Stones, Shaw? Perché Henderson e Walker non sono rimasti in campo?”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Talk Radio in cui ha commentato il finale ai calci di rigore che ha assegnato gli Europei all’Italia contro l’Inghilterra.

Penso che sia troppo per un ragazzino avere tutto sulle spalle in questo momento, ma non lo so, devo fare questa domanda a Southgate perché tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci non ci sono, i giocatori che dovrebbero esserci, scappano dalle responsabilità. Non chiedetemi chi perché non ve lo dico, ma mi è stato detto al 100% che un giocatore avrebbe dovuto tirare un rigore e ha rifiutato. Quindi, a volte accadono queste situazioni e le persone oneste come Gareth non espongono il giocatore.

Dov’era Raheem Sterling? Dov’era John Stones? Dov’era Luke Shaw? Perché Jordan Henderson o Kyle Walker non sono rimasti in campo? Ma per Saka avere sulle spalle il destino di un Paese… penso sia troppo. Povero Saka, mi dispiace molto per lui.