McEnroe critica (un po’) il ritiro di Raducanu, e sui social parte il processo

La giovanissima tennista inglese s’è ritirata per problemi respiratori. Per McEnroe non ce l’ha fatta a gestire la tensione

La giovanissima Emma Raducanu, d’improvviso agli ottavi di Wimbledon, si sente male, non riesce a respirare. Si ritira chiudendo la sua favola londinese. John McEnroe, che commenta il torneo per la BBC, dice in cronaca che Raducanu non è riuscita a gestire la tensione dell’evento. Apriti cielo.

I social gli danno addosso, tutti. Dall’avversaria, Ajla Tomljanovic, ai medici. “Che cavolo dici John?”

Raducanu sembrava soffrire di crampi allo stomaco ed è andata in iperventilazione prima di abbandonare il campo sullo 0-3 nel secondo set. Dopo il match McEnroe ha tracciato parallelismi con Naomi Osaka, che si è ritirata dal Roland Garros e Wimbledon a causa di depressione e ansia.

“Mi dispiace per Emma, ​​ovviamente”, ha detto McEnroe. “Sembra che sia diventato tutto un po’ troppo per lei, è comprensibile. In particolare con quello di cui abbiamo parlato nelle ultime sei settimane con Osaka. Spero che impari da questa esperienza”.

McEnroe ha anche suggerito che l’inizio ritardato abbia contribuito alla situazione di Raducanu. “Non credo che sia stato d’aiuto il fatto che la partita precedente sia durata così a lungo perché l’ha fatta pensare di più. È molto da affrontare, soprattutto se non ci sei mai stata prima. Forse non è un peccato che sia successo proprio ora che lei ha 18 anni. Ho giocato questo torneo a 18 anni e in un certo senso ero felice di aver perso. Sono stato in grado di capire cosa ci sarebbe voluto per vincerlo”.

Listening to the John McEnroe commentary about Emma Raducanu. Two things: 1. Is he drunk? 2. Is there anything more annoying than a man telling a woman she’s not hurt she’s just emotional? No, no there isn’t. Please ask him to stop. #Wimbledon — Harriet Minter (@HarrietMinter) July 5, 2021

I didn’t realise John McEnroe was medically qualified or that he has X-ray vision! I hope Emma Raducanu is ok and wish her a speedy recovery. Did her country proud 🇬🇧 — Dr Alex (@DrAlexGeorge) July 5, 2021