«Le scarpe in carbonio sono studiate in Formula 1. Bisogna imparare a usarle, non basta correre»

Il primatista dei 400 ostacoli Warholm alla Gazzetta: “Le mie sono un prototipo studiate con gli ingegneri della Mercedes”

Karsten Warholm è il primatista mondiale dei 400 ostacoli. Il suo 46”70 fatto segnare a luglio ha migliorato di 8 centesimi il limite di Kevin Young, che resisteva da 29 anni, dalla finale dei Giochi di Barcellona 1992. La Gazzetta dello Sport ha intervistato questo superatleta norvegese che a Tokyo punta ovviamente l’oro che ha passato il lockdown “giocando coi Lego”.

Dscrive la bellezza il fascino della sua disciplina – “i 400 ostacoli sono speciali, come fossero un decathlon in gara unica. In più c’è la magia della corsa e la sensazione della velocità. Regala libertà” – ma è molto interessante il passaggio sulla tecnologia, e sul peso rilevante che le scarpe di nuova generazione hanno sui risultati. Sfruttano la presenza nella suola di una piastra di carbonio più larga della pianta del piede che rende più ampia la superficie di contatto, consentendo una maggior stabilità e una maggiore accelerazione grazie ad una specie di molla nella parte anteriore. Bolt alla Reuters ha detto che chi le usa ha un vantaggio “ingiusto”.

Warholm ne parla come se fossero una macchina da guidare, ancor più che un capo tecnico.

“Le mie (fabbricate dalla Puma) sono studiate insieme agli ingegneri e agli scienziati della Mercedes di F.1. Sono coinvolto in questo progetto anche grazie al fatto che l’amministratore delegato dell’azienda, Bjorn Gulden, è norvegese come me. Abbiamo un rapporto diretto: posso chiamarlo quando voglio. Mi sono dedicato molto allo sviluppo del prototipo”.

Le scarpe fino a non molto tempo fa erano semplicemente scarpe, più o meno leggere o prestazionali. Ora sono diventati uno strumento, quasi come la racchetta per il tennista:

“E’ una calzatura che bisogna saper usare, ma una volta che si è imparato i vantaggi sono significativi”.