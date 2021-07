La maglia di Zidane della finale dei Mondiali 1998 è stata venduta all’asta a 92 mila euro

La casa d’aste non ha saputo confermare se sia stata indossata, ma è stata autenticata da Fifa e Adidas. È stata venduta a Los Angeles

Una delle maglie realizzate per Zinedine Zidane per la finale dei Mondiali del 1998 è stata venduta per oltre 100.000 dollari a Los Angeles, stando a quanto riporta Rai Sport.

Lo ha annunciato Julien’s Auctions. Nonostante la maglia sia stata autenticata da Fifa e Adidas, la casa d’aste non ha saputo dire se sia stata indossata o meno dal fantasista francese durante la partita vinta 3-0 dalla Francia contro il Brasile, soprattutto nel primo tempo in cui l’ex juventino ha segnato due gol.

Nell’ottobre 2018 una casa d’aste parigina, Coutau-Begarie, dovette ritirare una maglia presentata come indossata da Zidane durante la finale a pochi giorni dalla vendita, per dubbi sulla sua autenticità.

Il modello venduto ieri è stato battuto a 108.800 dollari (92.200 euro) da Julien’s Auctions, che lo ha stimato tra gli 80.000 e i 120.000 dollari. Non era comunque il pezzo più costoso della collezione.

La maglia di Zidane, con la scritta ‘Brazil France 12-07-98’ ricamata sul petto, era esposta a Zurigo (Svizzera) presso il museo della Fifa, che l’aveva ricevuta in prestito nel 2017 dal suo proprietario, un collezionista, prima di restituirgliela recentemente.