Italia-Belgio, giocano Chiesa e De Bruyne. Mertens in panchina

Formazioni ufficiali. Esce Berardi, torna Chiellini al centro della difesa. Hazard non recupera, va in panchina. Doku al posto di Dries

Italia-Belgio quarti di finale dell’Europeo. Formazioni ufficiali. Chiesa al posto di Berardi, con Locatelli ancora in panchina. Torna Chiellini al centro della difesa. Nel Belgio non recupera Hazard, De Bruyne sì. Mertens in panchina.

Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola – Barella, Jorginho, Verratti – Chiesa, Immobile, Insigne.

Courtois – Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen – Meunier, Witsel, Tielemans, T.Hazard – De Bruyne, Lukaku, Doku.

