In Scozia si tifa Italia: «Mancini salvaci tu, non sopporteremmo gli inglesi per altri 55 anni»

Il quotidiano indipendentista The National sbatte il ct in prima pagina travestito da Braveheart, l’ultima speranza contro la prosopopea inglese

In Scozia si tifa Italia. Il giornale indipendentista The National mette il ct della Nazionale, Roberto Mancini, in prima. Lo traveste da Braveheart, con il volto dipinto di azzurro come quello dell’attore nei panni dell’eroe nazionale scozzese William Wallace. Il titolo è eloquente:

«Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza»

ma il sottotitolo lo è di più:

«Non potremmo sopportare altri 55 anni di loro che si vantano».

Il riferimento è, naturalmente, agli inglesi, che nel 1966 vinsero il mondiale di casa battendo in finale la Germania dell’Ovest.