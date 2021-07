Il Giornale: diritti tv Serie A, alcuni presidenti preoccupati per la copertura di Dazn sul territorio

Dazn trasmetterà in esclusiva 7 partite su 10 a giornata. Ieri in Assemblea sono emersi i timori da parte di alcuni club

La copertura di Dazn sul territorio preoccupa i club in vista del prossimo campionato. Il carico sarà notevole: la rete riuscirà a supportarlo?

Nel corso dell’assemblea di Lega di Serie A tenutasi ieri per discutere della riforma del campionato dal 2023, sono emersi i timori, da parte di alcuni presidenti, circa la copertura di Dazn sul territorio. E’ in ballo la possibilità per tutti i tifosi di vedere le partite in tv. Preoccupa la possibilità di mancata copertura in alcune zone. Per ogni giornata di campionato, Dazn trasmetterà in esclusiva 7 partite su 10. Dei timori emersi ieri in Assemblea scrive Il Giornale.

“Nella stessa riunione alcuni presidenti hanno ribadito la preoccupazione per la copertura sul territorio di Dazn che avrà in esclusiva sette gare su dieci per ogni giornata di campionato”.

Nelle scorse settimane il presidente AgCom aveva avvertito:

«Dazn garantisca la tenuta della rete. Tuteleremo chiunque venga danneggiato. Abbiamo chiesto alle aziende di investire perché tutto vada bene. Non si può rischiare che un ospedale resti senza linea perché troppe persone guardano Juve-Inter». Nell’assemblea di ieri è anche emerso che solo una minoranza dei club sarebbe orientata alla riduzione a 18 squadre della Serie A. Preoccupano soprattutto i minori introiti in materia di diritti tv.