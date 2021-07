Il calcio inglese raccomanda non più di 10 colpi di testa “a forza elevata” a settimana

Le istituzioni del calcio inglese hanno reso note le linee guida per gli allenamenti ad ogni livello a partire dalla prossima stagione. In questo documento, come riporta Henry Winter del Times, è raccomandato un massimo di “10 colpi di testa a forza elevata a settimana”.

“Forza elevata” comprende tutti quei colpi di testa “successivi a un lancio di oltre 35 metri, a un cross, a un calcio d’angolo o a un calcio di punizione”.

Un’indicazione che conferma l’elevata attenzione a tutte le patologie che diversi studi hanno collegato alla sottoposizione continua ai colpi di testa.

