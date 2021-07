Gazzetta: con la Serie A a 18 squadre si perderebbe il 15-20% dei ricavi

La maggior parte dei club di Serie A è contraria alla riforma della Serie A con la riduzione da 20 a 18 squadre. A preoccupare sono i minori ricavi che si avrebbero con il nuovo format. La Gazzetta dello Sport sciorina un po’ di numeri in base alle prime stime.

“Le prime stime dicono che con il campionato a 18 squadre le perdite varierebbero tra il 15 e il 20%. Partiamo dalla biglietteria. Qui la riduzione è stata valutata tra il 2 e il 10% (i big match restano, ma l’impatto si farebbe comunque sentire in modo importante) ed è legata alla riduzione del prezzo degli abbonamenti (inevitabile con due gare casalinghe in meno) e anche del numero degli spettatori paganti. Con meno partite, soprattutto in tv, e dunque meno pubblico ci sarebbe poi un impatto evidente sulle sponsorizzazioni stimato in un -15-20% dei ricavi. E c’è poi la questione diritti tv, al momento entrata principale per i club del massimo campionato: anche qui la valutazione parla di un calo dei ricavi tra il 15 e il 20%, primo per la riduzione della quantità di match, secondo per un minor interesse nella lotta salvezza”.